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На последнюю путевку в АПЛ осталось два претендента

Сегодня, 17:50

«Сандерленд» сыграл вничью с «Ковентри» со счетом 1:1 в ответном матче второго полуфинала плей-офф Чемпионшипа. «Черные коты» уступили в основное время 0:1, но сумели сравнять счет на 120+2-й минуте.

Этот гол позволил «Сандерленду» выйти в финал плей-офф Чемпоншипа, поскольку команда выиграла в первой игре с «Ковентри» со счетом 2:1.

В финале «черные коты» сыграют с «Шеффилд Юнайтед», который переиграл в полуфинале «Бристоль Сити».

Игра «Шеффилд Юнайтед» – «Сандерленд» пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 24 мая.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип
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