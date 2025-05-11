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  • Стали известны уже 12 участников общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26

Стали известны уже 12 участников общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26

Вчера, 14:27

По итогам матчей национальных чемпионатов в субботу определились 10-й, 11-й и 12-й участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26. Ими стали «Атлетико», «Марсель» и «Монако».

Мадридский клуб, занимающий 3-е место в Примере, разгромил «Реал Сосьедад» (4:0) в матче 35-го тура. От Испании напрямую в общий этап Лиги чемпионов-2025/26 попадут 5 команд. «Атлетико» с 70 очками стал недосягаем для занимающего 6-ю позицию «Бетиса» (57 очков после 34 игр) и команд, расположенных ниже в турнирной таблице Ла Лиги.

Во встречах 33-го тура чемпионата Франции «Монако» в субботу победил дома «Лион» (2:0), а «Марсель» в гостях выиграл у «Гавра» (3:1). В Лиге 1 напрямую путевки в общий этап Лиги чемпионов получают первые три команды. «Марсель» с 62 очками и «Монако» с 61 очком стали недосягаемы для занимающей 4-ю позицию «Ниццы» (57 баллов) и команд, распложенных ниже в турнирной таблице.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера Атлетико Марсель Монако
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