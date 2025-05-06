Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

РПЛ назвала номинантов на награду лучшему тренеру по итогам апреля.
В список вошли:
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место);
- Сергей Семак, «Зенит» (8 очков, 4 матча, 2-е место);
- Марко Николич, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 3-е место);
- Рашид Рахимов, «Рубин» (7 очков, 4 матча, 7-е место);
- Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (8 очков, 4 матча, 9-е место).
У номинантов указана статистика за четыре апрельских тура – с 23-го по 26-й.
У номинантов указана статистика за четыре апрельских тура – с 23-го по 26-й.
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков, которые голосуют на странице РПЛ в соцсети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.
Источник: официальный сайт РПЛ