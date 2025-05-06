Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

РПЛ назвала номинантов на награду лучшему тренеру по итогам апреля.

В список вошли:

У номинантов указана статистика за четыре апрельских тура – с 23-го по 26-й.

У номинантов указана статистика за четыре апрельских тура – с 23-го по 26-й.

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков, которые голосуют на странице РПЛ в соцсети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.