Назначены комментаторы на матчи 27-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 27-го тура чемпионата России.
2 мая (пятница)
«Акрон» – «Динамо Мх» – Артем Шмельков, Петр Коптев;
3 мая (суббота)
«Локомотив» – «Оренбург» – Тимур Журавель, Сергей Дурасов;
«Краснодар» – «Рубин» – Дмитрий Шнякин;
4 мая (воскресенье)
«Факел» – «Спартак» – Константин Генич, Владислав Будлянский;
«Ахмат» – ЦСКА – Михаил Моссаковский, Адам Ахмадов;
«Зенит» – «Пари НН» – Кирилл Крестинин, Павел Богданов;
«Химки» – «Ростов» – Александр Аксенов, Михаил Меламед;
5 мая (понедельник)
«Крылья Советов» – «Динамо» – Роман Нагучев, Петр Коптев.
Источник: «Матч ТВ»