Назначены комментаторы на матчи 27-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 27-го тура чемпионата России.

2 мая (пятница)

«Акрон» – «Динамо Мх» – Артем Шмельков, Петр Коптев;

3 мая (суббота)

«Локомотив» – «Оренбург» – Тимур Журавель, Сергей Дурасов;

«Краснодар» – «Рубин» – Дмитрий Шнякин;

4 мая (воскресенье)

«Факел» – «Спартак» – Константин Генич, Владислав Будлянский;

«Ахмат» – ЦСКА – Михаил Моссаковский, Адам Ахмадов;

«Зенит» – «Пари НН» – Кирилл Крестинин, Павел Богданов;

«Химки» – «Ростов» – Александр Аксенов, Михаил Меламед;

5 мая (понедельник)

«Крылья Советов» – «Динамо» – Роман Нагучев, Петр Коптев.