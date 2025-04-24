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  • Назначены комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 26-го тура РПЛ

Назначены комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 26-го тура РПЛ

Сегодня, 18:18
2

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 26-го тура чемпионата России.

Центральный матч тура между «Спартаком» и ЦСКА прокомментируют Константин Генич и Сергей Дурасов.

Другие назначения:

25 апреля (пятница)

«Динамо Мх» – «Краснодар» – Роман Трушечкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

26 апреля (суббота)

«Динамо» – «Зенит» – Георгий Черданцев, Михаил Меламед («Матч ТВ»);

«Пари НН» – «Ахмат» – Александр Аксенов, Дмитрий Быков (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Ростов» – «Локомотив» – Роман Нагучев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

27 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург» – Артем Шмельков, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Химки» – «Акрон» – Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Рубин» – «Факел» – Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР).

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Источник: «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Рубин Ростов Крылья Советов Акрон Химки Динамо Мх Ахмат Факел Оренбург Пари НН Генич Константин Черданцев Георгий
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Комментарии (2)
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fakeid
1745508461
когда хряки проиграют - скажут, что из-за генича, потому что тот конь, и болел за цска. и вообще это заговор против спартака)
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zigbert
1745510619
Генич конечно так себе но все лучше чем Черданцев.
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