Назначены комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 26-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 26-го тура чемпионата России.

Центральный матч тура между «Спартаком» и ЦСКА прокомментируют Константин Генич и Сергей Дурасов.

Другие назначения:

25 апреля (пятница)

«Динамо Мх» – «Краснодар» – Роман Трушечкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

26 апреля (суббота)

«Динамо» – «Зенит» – Георгий Черданцев, Михаил Меламед («Матч ТВ»);

«Пари НН» – «Ахмат» – Александр Аксенов, Дмитрий Быков (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Ростов» – «Локомотив» – Роман Нагучев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

27 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург» – Артем Шмельков, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Химки» – «Акрон» – Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Рубин» – «Факел» – Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР).