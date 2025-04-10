Назначены комментаторы на «Зенит» – «Краснодар» и другие матчи 24-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 24-го тура чемпионата России.

Центральный матч тура между «Зенитом» и «Краснодаром» прокомментируют Михаил Крестинин и Павел Богданов.

Другие назначения:

11 апреля (пятница)

«Спартак» – «Динамо Мх»: Константин Генич, Александр Пойда;

12 апреля (суббота)

«Оренбург» – ЦСКА: Александр Неценко;

«Пари НН» – «Динамо»: Роман Трушечкин, Александр Быков;

«Рубин» – «Локомотив»: Дмитрий Шнякин, Роман Титов;

«Ахмат» – «Ростов»: Александр Аксенов, Адам Ахмадов;

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» – «Факел»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев;

«Химки» – «Крылья Советов»: Артем Шмельков, Михаил Меламед.