Назначены комментаторы на «Зенит» – «Краснодар» и другие матчи 24-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 24-го тура чемпионата России.
Центральный матч тура между «Зенитом» и «Краснодаром» прокомментируют Михаил Крестинин и Павел Богданов.
Другие назначения:
11 апреля (пятница)
«Спартак» – «Динамо Мх»: Константин Генич, Александр Пойда;
12 апреля (суббота)
«Оренбург» – ЦСКА: Александр Неценко;
«Пари НН» – «Динамо»: Роман Трушечкин, Александр Быков;
«Рубин» – «Локомотив»: Дмитрий Шнякин, Роман Титов;
«Ахмат» – «Ростов»: Александр Аксенов, Адам Ахмадов;
13 апреля (воскресенье)
«Акрон» – «Факел»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев;
«Химки» – «Крылья Советов»: Артем Шмельков, Михаил Меламед.
Источник: «Матч ТВ»