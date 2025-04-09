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  • Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Астон Вилла», Лига чемпионов, 9 апреля 2025 года

Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Астон Вилла», Лига чемпионов, 9 апреля 2025 года

Сегодня, 11:46

9 апреля на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Астон Виллой». Обе команды показывают впечатляющую форму, что делает предстоящую встречу особенно интересной.

«ПСЖ»

«ПСЖ» демонстрирует мощную игру как в Лиге 1, так и в Лиге чемпионов. В последних пяти матчах команда забила 15 голов, пропустив всего 4. Средняя результативность составляет 3.00 гола за игру, а защита пропускает в среднем 0.80 гола за матч. Особенно впечатляет серия из шести побед подряд во всех турнирах, что подчеркивает уверенность команды.

В атаке «ПСЖ» полагается на звездных игроков, которые регулярно решают исход матчей. Защита также показывает высокий уровень, особенно в домашних играх, где команда практически не допускает ошибок.

Последние матчи «ПСЖ»:

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» также находится в отличной форме, одержав семь побед подряд во всех турнирах. В последних пяти играх команда забила 12 голов, пропустив всего 1. Средняя результативность составляет 2.40 гола за игру, а защита пропускает в среднем всего 0.20 гола за матч.

Несмотря на то что «Астон Вилла» считается аутсайдером в паре, команда показывает организованную игру, особенно в защите. Однако в Лиге чемпионов «Астон Вилла» еще не сталкивалась с таким уровнем соперников, как «ПСЖ», что может стать ключевым фактором.

Последние матчи «Астон Виллы»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интриги матчу. «ПСЖ» обладает большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, тогда как «Астон Вилла» впервые за долгое время участвует в этом турнире. Опыт хозяев может сыграть решающую роль, особенно на домашней арене.

Статистика

«ПСЖ»:

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80
  • Забитые голы в последних 5 играх: 15
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Астон Вилла»:

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.20
  • Забитые голы в последних 5 играх: 12
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Астон Вилла»

«ПСЖ» имеет явное преимущество в этом матче благодаря своему опыту в Лиге чемпионов и домашней форме. Команда показывает высокую результативность и надежную игру в обороне. «Астон Вилла», хотя и демонстрирует впечатляющую серию побед, впервые столкнется с таким уровнем соперников, что может повлиять на их игру.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 7.50.

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Где смотреть матч «ПСЖ» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 9 апреля 2025
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Прогнозы Астон Вилла ПСЖ
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