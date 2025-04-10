Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Астон Виллой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу своей команды над «Астон Виллой» (3:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в Париже.

«Всем привет, опять я вещаю из-под капюшона, уже, кстати, на прогулке с Морти. Быстро поехал после игры, потому что пес был один дома, как в фильме. И я переживал, что что-то произойдет неприятное, будет мне подарок к приезду. Но ничего, нормально.

Ну, что я могу сказать? С победой всех, поздравляю. 3:1. Думаю, что в начале хотели придумать себе какие-то проблемы, но быстро их решили, и в ответ на пропущенный забили три.

Очень рад за команду. Вообще, такая сплоченность на играх Лиги чемпионов, потому что очень велик стресс и важность результата. Мы все идем к своей мечте», – сказал Сафонов.