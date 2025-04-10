Эмери ожидал поражения от «ПСЖ»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:3) в Париже.

«Это более или менее то, чего я ожидал перед матчем – 1:2 или 1:3. На следующей неделе мы сыграем дома, и это станет для нас огромным испытанием. Но мы будем ощущать свою силу с нашими болельщиками на «Вилла Парк».

Сегодня нам нужно было играть дисциплинированно в защите, и даже когда мы уступали 1:2, у нас было три подхода к их штрафной. Мы более-менее движемся в правильном направлении, чтобы приблизиться к нужному результату. Нужно принять третий пропущенный гол. Наше настрой не сильно меняется – мы должны победить дома с разницей более, чем в один гол.

В первом тайме у нас было три или четыре шанса войти в их штрафную, может быть, только один раз забить. Нам следовало действовать хладнокравно, и это получалось в первом тайме, но не во втором.

Мы верим в наших болельщиков, в «Вилла Парк» и в то, что футболисты могут показать лучшую игру на следующей неделе», – сказал Эмери.