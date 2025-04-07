Чалов: «ПАОК – это трамплин для топ-5 лиг Европы»

Николай Чалов, отец форварда ПАОКа Федора Чалова, верит в трансфер сына в европейский топ-чемпионат.

– ПАОК – трамплин для перехода в команду из топ-5 лиг Европы?

– Да. У Феди есть иностранный агент, и ещe на заре сотрудничества мы обозначили ему цель – попадание в топовый европейский чемпионат.