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Чалов: «ПАОК – это трамплин для топ-5 лиг Европы»

Сегодня, 14:56
3

Николай Чалов, отец форварда ПАОКа Федора Чалова, верит в трансфер сына в европейский топ-чемпионат.

– ПАОК – трамплин для перехода в команду из топ-5 лиг Европы?

– Да. У Феди есть иностранный агент, и ещe на заре сотрудничества мы обозначили ему цель – попадание в топовый европейский чемпионат.

  • Чалов – воспитанник ЦСКА, выступал за команду до 2024 года. 1 августа прошлого года форварда приобрел ПАОК за 3 миллиона евро.
  • Россиянин провел за греческий клуб 36 матчей, забил 5 голов, отдал 7 передач.
  • До ПАОКа Чалов выступал в Швейцарии за «Базель».

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Источник: Sport24
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Чалов Федор
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Комментарии (3)
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baggio80
1744027542
Отец Чалова допустил возвращение игрока в РПЛ. )))))
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Mirak92
1744032774
Да все, Чахлый сдулся, я не верю, что заиграет. Через годик, пылить в условные Химки пойдет
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