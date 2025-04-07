Чалов: «ПАОК – это трамплин для топ-5 лиг Европы»

Николай Чалов, отец форварда ПАОКа Федора Чалова, верит в трансфер сына в европейский топ-чемпионат.
– ПАОК – трамплин для перехода в команду из топ-5 лиг Европы?
– Да. У Феди есть иностранный агент, и ещe на заре сотрудничества мы обозначили ему цель – попадание в топовый европейский чемпионат.
- Чалов – воспитанник ЦСКА, выступал за команду до 2024 года. 1 августа прошлого года форварда приобрел ПАОК за 3 миллиона евро.
- Россиянин провел за греческий клуб 36 матчей, забил 5 голов, отдал 7 передач.
- До ПАОКа Чалов выступал в Швейцарии за «Базель».
Источник: Sport24