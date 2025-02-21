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  • Клуб Второй лиги подписал хавбека «Динамо» и нападающего «Зенита»

Клуб Второй лиги подписал хавбека «Динамо» и нападающего «Зенита»

«Калуга» подписала контракт с 18-летним полузащитником Егором Акимовым, оформив полноценный трансфер игрока из «Динамо». Акимов является уроженцем Калуги и перешел в систему московского клуба в 16 лет.

Также «Калуга» сообщила о переходе в команду на правах свободного агента 23-летнего нападающего Артура Максимчука, права на которого принадлежали «Зениту».

  • Акимов в прошлом году провел за «Динамо-2» 12 игр, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Также в 2024-м на его счету 11 встреч за команду U-19 бело-голубых в ЮФЛ. В них он отметился 2 голами.
  • Максимчук в 2024 году провел 14 матчей за «Зенит-2», забил 1 гол, отдал 2 передачи. Он перешел в петербургский клуб прошлым летом из липецкого «Металлурга». Ранее он выступал за «Рубин-2», «Спартак-2», «Акрон», «Сатурн», «Новосибирск» и «Салют».
  • «Калуга» выступает в группе «серебро» дивизиона А Второй лиги.

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Источник: страница ФК «Калуга» в соцсети VK

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