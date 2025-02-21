Клуб Второй лиги подписал хавбека «Динамо» и нападающего «Зенита»

«Калуга» подписала контракт с 18-летним полузащитником Егором Акимовым, оформив полноценный трансфер игрока из «Динамо». Акимов является уроженцем Калуги и перешел в систему московского клуба в 16 лет.

Также «Калуга» сообщила о переходе в команду на правах свободного агента 23-летнего нападающего Артура Максимчука, права на которого принадлежали «Зениту».