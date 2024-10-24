25 октября 2024 года на стадионе «Фриули» состоится матч 9-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Кальяри». Обе команды ведут борьбу за укрепление позиций в середине турнирной таблицы, и этот матч станет важным этапом для обеих сторон в их стремлении набрать очки.

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 8-е место в Серии А с 13 очками после 8 туров. Лидер атак команды – Лоренцо Лукка, который забил 5 голов в 10 матчах. В последних матчах «Удинезе» показывает нестабильную игру, что выражается в среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных голов за игру. Тем не менее, команда дома обычно выступает уверенно и редко уступает соперникам.

Последние матчи «Удинезе»:

«Кальяри»

«Кальяри» занимает 15-е место в Серии А с 9 очками после 8 туров. Команда показывает прогресс, не проигрывая в трех последних матчах, и стабильно забивает в последних играх. Лидером атак является Роберто Пикколи с 4 голами в 10 матчах. В среднем команда забивает 1.60 гола и пропускает 1.40 за игру. Однако проблемы с обороной остаются, что может стать решающим фактором в предстоящей встрече.

Последние матчи «Кальяри»:

Личные встречи

В последних встречах «Удинезе» имеет преимущество над «Кальяри», не проигрывая в 9 из 11 матчей против этого соперника в Серии А. Домашние игры для «Удинезе» также проходят успешно, что дает им уверенность перед этим матчем.

Последние встречи:

«Удинезе» 1:1 «Кальяри» (18.02.2024)

«Удинезе» 1:2 «Кальяри» (Кубок, 01.11.2023)

«Кальяри» 0:0 «Удинезе» (17.09.2023)

Статистика

«Удинезе»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

«Кальяри»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Удинезе» – «Кальяри»

Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать напряженную и результативную игру. Оба клуба имеют проблемы в обороне, что может привести к большому количеству опасных моментов. «Удинезе» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, а «Кальяри» попытается развить свою серию без поражений.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Победа «Удинезе» – коэффициент 2.25

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и слабые стороны в защите, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с голами.

Рекомендация: 2:2 за 10.00.