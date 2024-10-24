25 октября 2024 года на стадионе «Фриули» состоится матч 9-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Кальяри». Обе команды ведут борьбу за укрепление позиций в середине турнирной таблицы, и этот матч станет важным этапом для обеих сторон в их стремлении набрать очки.
«Удинезе»
«Удинезе» занимает 8-е место в Серии А с 13 очками после 8 туров. Лидер атак команды – Лоренцо Лукка, который забил 5 голов в 10 матчах. В последних матчах «Удинезе» показывает нестабильную игру, что выражается в среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных голов за игру. Тем не менее, команда дома обычно выступает уверенно и редко уступает соперникам.
Последние матчи «Удинезе»:
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
- «Удинезе» 1:0 «Лечче»
- «Удинезе» 2:3 «Интер»
- «Удинезе» 3:1 «Салернитана» (Кубок)
- «Рома» 3:0 «Удинезе»
«Кальяри»
«Кальяри» занимает 15-е место в Серии А с 9 очками после 8 туров. Команда показывает прогресс, не проигрывая в трех последних матчах, и стабильно забивает в последних играх. Лидером атак является Роберто Пикколи с 4 голами в 10 матчах. В среднем команда забивает 1.60 гола и пропускает 1.40 за игру. Однако проблемы с обороной остаются, что может стать решающим фактором в предстоящей встрече.
Последние матчи «Кальяри»:
- «Кальяри» 3:2 «Торино»
- «Ювентус» 1:1 «Кальяри»
- «Парма» 2:3 «Кальяри»
- «Кальяри» 1:0 «Кремонезе» (Кубок)
- «Кальяри» 0:2 «Эмполи»
Личные встречи
В последних встречах «Удинезе» имеет преимущество над «Кальяри», не проигрывая в 9 из 11 матчей против этого соперника в Серии А. Домашние игры для «Удинезе» также проходят успешно, что дает им уверенность перед этим матчем.
Последние встречи:
- «Удинезе» 1:1 «Кальяри» (18.02.2024)
- «Удинезе» 1:2 «Кальяри» (Кубок, 01.11.2023)
- «Кальяри» 0:0 «Удинезе» (17.09.2023)
Статистика
«Удинезе»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Удинезе» – «Кальяри»
Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать напряженную и результативную игру. Оба клуба имеют проблемы в обороне, что может привести к большому количеству опасных моментов. «Удинезе» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, а «Кальяри» попытается развить свою серию без поражений.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Победа «Удинезе» – коэффициент 2.25
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Учитывая атакующий потенциал обеих команд и слабые стороны в защите, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с голами.
Рекомендация: 2:2 за 10.00.