Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Кальяри», Серия А, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Кальяри», Серия А, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «Фриули» состоится матч 9-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Кальяри». Обе команды ведут борьбу за укрепление позиций в середине турнирной таблицы, и этот матч станет важным этапом для обеих сторон в их стремлении набрать очки.

    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает 8-е место в Серии А с 13 очками после 8 туров. Лидер атак команды – Лоренцо Лукка, который забил 5 голов в 10 матчах. В последних матчах «Удинезе» показывает нестабильную игру, что выражается в среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных голов за игру. Тем не менее, команда дома обычно выступает уверенно и редко уступает соперникам.

    Последние матчи «Удинезе»:

    «Кальяри»

    «Кальяри» занимает 15-е место в Серии А с 9 очками после 8 туров. Команда показывает прогресс, не проигрывая в трех последних матчах, и стабильно забивает в последних играх. Лидером атак является Роберто Пикколи с 4 голами в 10 матчах. В среднем команда забивает 1.60 гола и пропускает 1.40 за игру. Однако проблемы с обороной остаются, что может стать решающим фактором в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Кальяри»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Удинезе» имеет преимущество над «Кальяри», не проигрывая в 9 из 11 матчей против этого соперника в Серии А. Домашние игры для «Удинезе» также проходят успешно, что дает им уверенность перед этим матчем.

    Последние встречи:

    • «Удинезе» 1:1 «Кальяри» (18.02.2024)
    • «Удинезе» 1:2 «Кальяри» (Кубок, 01.11.2023)
    • «Кальяри» 0:0 «Удинезе» (17.09.2023)

    Статистика

    «Удинезе»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Кальяри»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Удинезе» – «Кальяри»

    Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать напряженную и результативную игру. Оба клуба имеют проблемы в обороне, что может привести к большому количеству опасных моментов. «Удинезе» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, а «Кальяри» попытается развить свою серию без поражений.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Удинезе» – коэффициент 2.25

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая атакующий потенциал обеих команд и слабые стороны в защите, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с голами.

    Рекомендация: 2:2 за 10.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 