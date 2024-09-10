Кержаков рассказал, с чем связано его увольнение из «Кайрата»

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков ответил на вопросы о возможном конфликте с президентом клуба из Алматы Кайратом Боранбаевым, сказав, что для него есть недопустимые вещи.

– Иван Карпов писал, что после поражения от «Астаны» президент «Кайрата» Боранбаев назвал вас «полным говном, а не тренером» и при футболистах кричал матом, что вы «##### не делаете», а ваш штаб «полная #####» . Правда ли это?

– По этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи – и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы.

Я понимаю, что тебе нужно более детальное объяснение, но мне кажется, есть вещи, которые должны оставаться внутри.

– Как в целом оцениваете отношения с Боранбаевым?

– Во время моей работы в клубе их можно было назвать рабочими.

– Боранбаев подтвердил, что заходил в раздевалку после «Астаны». Насколько это нормально?

– Не вижу ничего плохого в том, что президент заходит в раздевалку – и после побед, и после поражений. Когда я был игроком, президенты тоже заходили в раздевалку после матчей.

Естественно, после побед говорили пламенную речь. После поражений не помню, чтобы кто-то из них выступал с какой-то речью.

– Боранбаев сказал, что вы вместе посмеялись, прочитав в медиа версии произошедшего.

– Нет, такого не было. Кроме того, эта ситуация у меня точно не вызывает улыбки и смеха.

Мне обидно, потому что я пришел в «Кайрат», чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать – с каждым днем убеждался все сильнее. Поэтому произошедшее меня не веселит.