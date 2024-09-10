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    • Кержаков рассказал, с чем связано его увольнение из «Кайрата»

    Кержаков рассказал, с чем связано его увольнение из «Кайрата»

    Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков ответил на вопросы о возможном конфликте с президентом клуба из Алматы Кайратом Боранбаевым, сказав, что для него есть недопустимые вещи.

    – Иван Карпов писал, что после поражения от «Астаны» президент «Кайрата» Боранбаев назвал вас «полным говном, а не тренером» и при футболистах кричал матом, что вы «##### не делаете», а ваш штаб «полная #####» . Правда ли это?

    – По этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи – и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы.

    Я понимаю, что тебе нужно более детальное объяснение, но мне кажется, есть вещи, которые должны оставаться внутри.

    – Как в целом оцениваете отношения с Боранбаевым?

    – Во время моей работы в клубе их можно было назвать рабочими.

    – Боранбаев подтвердил, что заходил в раздевалку после «Астаны». Насколько это нормально?

    – Не вижу ничего плохого в том, что президент заходит в раздевалку – и после побед, и после поражений. Когда я был игроком, президенты тоже заходили в раздевалку после матчей.

    Естественно, после побед говорили пламенную речь. После поражений не помню, чтобы кто-то из них выступал с какой-то речью.

    – Боранбаев сказал, что вы вместе посмеялись, прочитав в медиа версии произошедшего.

    – Нет, такого не было. Кроме того, эта ситуация у меня точно не вызывает улыбки и смеха.

    Мне обидно, потому что я пришел в «Кайрат», чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать – с каждым днем убеждался все сильнее. Поэтому произошедшее меня не веселит.

    • Кержаков возглавлял «Кайрат» с 29 мая по 3 сентября.
    • Ранее он был тренером юношеской сборной России (до 17 лет), «Томи», «Нижнего Новгорода», «Кармиотиссы» и «Спартака» из Суботицы.

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    Источник: Sports

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    10.09.2024 11:28
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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1725960390
    Правильно сделал, что ушёл! Эти многие президенты, не разбирающиеся в футболе, а иногда просто хамы, позволяют себе не допустимые вещи
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