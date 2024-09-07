РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему тренеру в июле и августе

Российская Премьер-лига опубликовала список из шести тренеров, претендующих на индивидуальную награду.
Путем голосования будет определен лучший тренер РПЛ по итогам июля и августа.
- Сергей Семак, «Зенит» (17 очков, 7 матчей, 1-е место);
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (15 очков, 7 матчей, 2-е место);
- Михаил Галактионов, «Локомотив» (15 очков, 7 матчей, 3-е место);
- Деян Станкович, «Спартак» (14 очков, 7 матчей, 4-е место);
- Марко Николич, ЦСКА (13 очков, 7 матчей, 5-е место);
- Марцел Личка, «Динамо» (13 очков, 7 матчей, 6-е место).