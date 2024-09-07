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    • РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему тренеру в июле и августе

    РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему тренеру в июле и августе

    Российская Премьер-лига опубликовала список из шести тренеров, претендующих на индивидуальную награду.

    Путем голосования будет определен лучший тренер РПЛ по итогам июля и августа.

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    Источник: сайт РПЛ

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    07.09.2024 11:36
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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1725699062
    И как вы думаете кто ОН этот счастливчик? Правильно... По результатам досрочного электронного трёхдневного голосования уверенную победу в первом же туре одержала партия Еди.. Не туда понесло. По привычке..
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    R_a_i_n
    1725699628
    Ну конечно же Серёжа)))
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    The only one
    1725701854
    Хасанби Биджиев- его было лучше все слышно...
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    ...уефан
    1725705102
    ...короче, все, кто усидел в своих креслах - лауреаты!)...
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    andr45
    1725706522
    Что значит лучший тренер? По мне тот, который имея минимальные средства, добивается максимального результата. «Локомотив» 15 очков, 2 иностранных футболиста общей стоимостью 8 (ВОСЕМЬ) млн.евро «Zenitе» 17 очков , 13 иностранных футболистов общей стоимостью 139 (СТО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ) млн.евро ТО ЕСТЬ ГАЛАКТИОНОВ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ)
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