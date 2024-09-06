Колосков: «Как тренер Кержаков пока никто»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о тренерских перспективах 41-летнего Александра Кержакова после увольнения из «Кайрата»

– Я не был рядом с Кержаковым в те моменты, когда его увольняли из клубов. Но если так происходит, то причину нужно искать в себе. Если бы это было раз или два, то можно было бы кого-то винить, но Кержаков уходит из клубов регулярно, не проработав долгий срок, и это уже превратилось в систему. Два-три месяца поработает – уйдет, два-три месяца поработает – уйдет. Значит, проблема не в работодателе, а в нем самом.

– Говорят, президент «Кайрата» после поражения команды ворвался в раздевалку и кричал на Кержакова матом при игроках. Но всегда так быть не могло?

– Конечно. В зарубежных клубах на Кержакова матом никто не ругался. Если тебя президент клуба унижает при футболистах, то, понятно, надо уходить немедленно, нет необходимости там работать. В каждом конкретном случае есть причины для увольнения. Вам лучше сесть с Александром, и все это обсудить.

– Как с ним сядешь, он – звезда.

– Почему звезда? Он звезда бывшая. Как тренер Кержаков пока никто. Я думаю, в его интересах объяснить людям, что с ним происходит.