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    Колосков: «Как тренер Кержаков пока никто»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о тренерских перспективах 41-летнего Александра Кержакова после увольнения из «Кайрата»

    – Я не был рядом с Кержаковым в те моменты, когда его увольняли из клубов. Но если так происходит, то причину нужно искать в себе. Если бы это было раз или два, то можно было бы кого-то винить, но Кержаков уходит из клубов регулярно, не проработав долгий срок, и это уже превратилось в систему. Два-три месяца поработает – уйдет, два-три месяца поработает – уйдет. Значит, проблема не в работодателе, а в нем самом.

    – Говорят, президент «Кайрата» после поражения команды ворвался в раздевалку и кричал на Кержакова матом при игроках. Но всегда так быть не могло?

    – Конечно. В зарубежных клубах на Кержакова матом никто не ругался. Если тебя президент клуба унижает при футболистах, то, понятно, надо уходить немедленно, нет необходимости там работать. В каждом конкретном случае есть причины для увольнения. Вам лучше сесть с Александром, и все это обсудить.

    – Как с ним сядешь, он – звезда.

    – Почему звезда? Он звезда бывшая. Как тренер Кержаков пока никто. Я думаю, в его интересах объяснить людям, что с ним происходит.

    • Кержаков возглавлял «Кайрат» с 29 мая по 3 сентября.
    • Ранее он был тренером юношеской сборной России (до 17 лет), «Томи», «Нижнего Новгорода», «Кармиотиссы» и «Спартака» из Суботицы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2024 08:50
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    Комментарии (9)
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    Айболид
    1725603591
    Ну да , по ходу тренерство это не его .
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    Гор--google
    1725605725
    У них семейное.Один никакой вратаришка, другой никакой тренеришка.
    Ответить
    The only one
    1725606194
    Так и Колосков, как президент РФС был никакой...
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    Garrincha58
    1725606595
    Не его это дело. Надо искать себя в чём то другом
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    k611
    1725606754
    Самого Колоскова такие высказывания не красят.
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    Cleaner
    1725610250
    А Колосков ВСЕГДА был НИКЕМ. Никем и останется...(((((((((((((((((
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