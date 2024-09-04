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    Кержаков попрощался с «Кайратом»

    Александр Кержаков опубликовал в соцсетях прощальное письмо в связи с уходом с поста главного тренера «Кайрата».

    «Моя работа в «Кайрате» завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям – одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ.

    Хочу сказать огромное спасибо команде «Кайрата»: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы.

    Спасибо за то, что все эти три месяца мы вместе прожили одной идеей – быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю.

    Также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словами поддержки.

    Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно все получится. Удачи!» – написал Кержаков.

    • Кержаков пробыл в Казахстане 4 месяца. Команда лидирует в чемпионате.
    • В 12 матчах под руководством россиянина «Кайрат» 6 раз победил, 3 раза проиграл.
    • Ближайший соперник «Кайрата» – «Зенит» (8 сентября).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2024 19:40
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1725468472
    ...ну, думаю, Зениту 8-го числа следует уничтожить эту команду и её хозяина, за Кержа!...
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