Владелец «Кайрата» оскорблял Кержакова при игроках

Стали известны подробности отставки главного тренера «Кайрата» Александра Кержакова. Его оскорблял владелец клуба Кайрат Боранбаев.

«Президент «Кайрата» назвал Кержакова полным говном: после проигранного матча «Астане» (0:1) Боронбаев ворвался в раздевалку и при команде стал орать матом на главного тренера. Кайрат Советаевич кричал, что Кержаков полное говно, а не тренер. Мол, Саша ничего не делает, не работает, а его тренерский штаб очень плохой.

Как я слышал, Керж не первый, при ком такое случалось. Это типа нормальная практика в «Кайрате». Александр терпеть подобное отношение не стал и закономерно подал в отставку», – написал инсайдер Иван Карпов.