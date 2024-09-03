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    Владелец «Кайрата» оскорблял Кержакова при игроках

    Стали известны подробности отставки главного тренера «Кайрата» Александра Кержакова. Его оскорблял владелец клуба Кайрат Боранбаев.

    «Президент «Кайрата» назвал Кержакова полным говном: после проигранного матча «Астане» (0:1) Боронбаев ворвался в раздевалку и при команде стал орать матом на главного тренера. Кайрат Советаевич кричал, что Кержаков полное говно, а не тренер. Мол, Саша ничего не делает, не работает, а его тренерский штаб очень плохой.

    Как я слышал, Керж не первый, при ком такое случалось. Это типа нормальная практика в «Кайрате». Александр терпеть подобное отношение не стал и закономерно подал в отставку», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Кержаков пробыл в Казахстане 4 месяца. Команда лидирует в чемпионате.
    • В 12 матчах под руководством россиянина «Кайрат» 6 раз победил, 3 раза проиграл.
    • Ближайший соперник «Кайрата» – «Зенит» (8 сентября).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2024 17:45
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    Комментарии (29)
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    shahor
    1725375623
    Если данная инфа соответствует действительности,то Кержаков поступил правильно.На все сто.
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    Skull_Boy
    1725378635
    Какой Керж тренер показали командировки на Кипр и в Сербию, т.е. МЕШОК и у которых после его ухода дела пошли в гору
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    MazaiNN
    1725381216
    **..ло этому казаху при всей команде расшибить было нужно.
    Ответить
    Ниф-Ниф
    1725382097
    Миллер решил взять Баранбаева вместо Медведева. (Инсайд от Карпова).
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    Янвapь 69
    1725383334
    Кизяк узкоглазый баем себя почувствовал
    Ответить
    k611
    1725386925
    Ладно бы при личной встрече так орал. При игроках так нельзя, это табу. Власть портит человека, гавницо и начинает лезти.
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    ScarlettOgusania
    1725388246
    в тг-канале Карп пишет, что Боранбаев с Кержем только матом разговаривал)) между нами, Керж, как тренер, и правда - говно!
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    Айболид
    1725390270
    Заокеанский "мировой жандарм" и его шавки, Казахстан на Россию натравливают . Там русофобия буйным цветом расцветает .
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    The only one
    1725416233
    Ну пусть теперь узкоплёночный нанимает узкопленочного и имеют друг друга по полной программе...
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    odessakmv
    1725430564
    Послал Сашка узкого в "узкое" место и правильно сделал, что терпеть не стал. Толку бы не было, если бы стерпел
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