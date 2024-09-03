Три причины отставки Кержакова из «Кайрата»

Стали известны причины отставки главного тренера Александра Кержакова из «Кайрата».

Кержаков пробыл в Казахстане 4 месяца.

В 12 матчах под руководством россиянина «Кайрат» 6 раз победил, 3 раза проиграл.

Ближайший соперник «Кайрата» – «Зенит» (8 сентября).

«Кандидатура Кержакова рассматривалась лишь запасной после Станислава Черчесова, который в итоге возглавил сборную Казахстана.

После назначения Александра командой в большей степени руководил Руслан Аджинджал, входивший в тренерский штаб. Более того, спустя некоторое время после прихода в клуб у Кержакова не сложились отношения со многими игроками.

Ко всему прочему, президент клуба Кайрат Боранбаев на 70-летие клуба поставил задачу стать чемпионами, а матч против «Астаны» 1 сентября считал одним из ключевых в сезоне, который, в конечно счeте, «Кайрат» проиграл 0:1. По мнению руководства «Кайрата», команда обязана была побеждать астанинцев, так как за два дня до этого они провели тяжeлый матч в квалификации Лиги конференций с «Бранном» (3:0, 3:2 по сумме двух матчей), а после победы «бурно праздновали триумф», – написал источник.