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    • Комментарий Кержакова по отставке из «Кайрата» после четырех месяцев работы

    Комментарий Кержакова по отставке из «Кайрата» после четырех месяцев работы

    Уже бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков прокомментировал отставку.

    «Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьeзного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за есть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

    Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», – сказал Кержаков.

    • Кержаков пробыл в Казахстане 4 месяца.
    • В 12 матчах под руководством россиянина «Кайрат» 6 раз победил, 3 раза проиграл.
    • Ближайший соперник «Кайрата» – «Зенит» (8 сентября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2024 11:16
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    Комментарии (4)
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    1725351752
    КУшать туда-сюда несвежий бешбармак давал...
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    Номэд
    1725357993
    Да коррупция на коррупции там, и коррупцией погоняет.
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    Боров мясной
    1725371710
    Приказ поступил уступить первое место?!
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