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Роналду объяснил, почему продолжает играть в 39 лет

29 августа 2024, 11:00
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует продолжать карьеру.

«Мне все равно, что говорят люди. Я доказываю не публике, а в большей степени хочу кое-что показать своим детям. Это они меня вдохновляют. Они молоды и все видят.

Я все еще люблю играть в футбол. В этом сезоне, скажем, я забил 60 голов – а мне 39,5 лет.

Если честно, меня все меньше заботит, что говорят люди. Даже когда делаешь все хорошо, тебя критикуют. Критика – часть работы.

Я не знаю, когда завершу карьеру. Конечно, я ближе к концу, чем к началу. Но я усвоил, что нужно наслаждаться моментом.

Я знаю, что все еще хорошо смотрюсь: могу обвести, пробить, забить, подпрыгнуть. В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко», – заявил португалец.

  • Роналду в «Аль-Насре» с начала 2023 года.
  • Он забил 899 голов за профессиональную карьеру.
  • Форвард 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».

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Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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VGreen
1724919624
Красава. Как бы его не любила некоторая часть болельщиков, он всё таки крут и, главное, супер профессионал.
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DOCTOR PENALTY
1724951810
Как можно не симпатизировать этому игроку и человеку. ***
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