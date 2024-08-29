Роналду объяснил, почему продолжает играть в 39 лет

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует продолжать карьеру.
«Мне все равно, что говорят люди. Я доказываю не публике, а в большей степени хочу кое-что показать своим детям. Это они меня вдохновляют. Они молоды и все видят.
Я все еще люблю играть в футбол. В этом сезоне, скажем, я забил 60 голов – а мне 39,5 лет.
Если честно, меня все меньше заботит, что говорят люди. Даже когда делаешь все хорошо, тебя критикуют. Критика – часть работы.
Я не знаю, когда завершу карьеру. Конечно, я ближе к концу, чем к началу. Но я усвоил, что нужно наслаждаться моментом.
Я знаю, что все еще хорошо смотрюсь: могу обвести, пробить, забить, подпрыгнуть. В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко», – заявил португалец.
- Роналду в «Аль-Насре» с начала 2023 года.
- Он забил 899 голов за профессиональную карьеру.
- Форвард 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».