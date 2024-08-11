У Комана из «Баварии» появился третий вариант продолжения карьеры

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может вернуться в родной клуб этим летом.

Переговоры о его трансфере ведет «ПСЖ». 28-летний футболист покинул Париж в 2014 году.

Стороны обсуждают аренду с опцией или обязательством выкупа.

Рыночная стоимость француза – 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Коман забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Сообщалось, что он может перейти в «Барселону» или «Манчестер Сити».

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