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Назначены судьи на матчи 2-го тура РПЛ

26 июля 2024, 09:01
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Определены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура РПЛ, которые пройдут с 26 по 28 июля.

26 июля (пятница)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.

27 июля (суббота)

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» (Москва) – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Акрон»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

28 июля (воскресенье)

«Химки» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала): судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Андрей Фисенко инспектор – Николай Иванов.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Мх Акрон Крылья Советов Ростов Нижний Новгород ЦСКА Рубин Зенит Локомотив Факел Химки Спартак Оренбург Ахмат Краснодар Карасев Сергей Шадыханов Павел Казарцев Василий Кукуляк Евгений Чистяков Артем Кукуян Павел Буланов Евгений Бобровский Ян
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prostotak2023
1721981416
крылья 1: 1 ростов Пари 1:2 ЦСКА Рубин 3:2 Зенит Динамо 4:1 Локомотив Факел 1:2 акрон Химки 3:0 спартак Оренбург 0:1 ахмат Краснодар 3:0 Махачкала
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