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    • Газзаев прокомментировал назначение Черчесова в сборную Казахстана цитатой Иисуса Христа

    Газзаев прокомментировал назначение Черчесова в сборную Казахстана цитатой Иисуса Христа

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о назначении коллеги Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

    «Мне непонятно, почему Черчесов более востребован за границей, чем в России. Человек много лет отдал «Спартаку», сборной, успешно работал за рубежом. Думаю, что и сборной Казахстана он принесeт пользу. В такие моменты вспоминаешь классика: нет пророка в своeм отечестве (цитата Иисуса Христа из Нового Завета – прим. «Бомбардира»).

    Повторюсь: в изоляции нужно ещe больше доверять своим тренерам, в том числе молодым. Давайте вспомним чемпионат СССР. У нас же не было иностранцев – только свои специалисты и игроки. И при этом какой чемпионат был одним из сильнейших в Европе. А какая сборная была, сколько звeзд! Недаром многих приглашали играть за рубеж. Какой смысл брать иностранных тренеров и игроков в нашей ситуации? Я говорю это не первый раз», – сказал Газзаев.

    • Черчесов сменил в казахстанской сборной Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1717686807
    в данном случае трудно не согласиться
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    saf05
    1717686936
    Газаев постарел и ослаб умом
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    ...уефан
    1717687816
    ... хорошо, что Новым Заветом ограничился, мог ещё псалмы распевать начать...
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