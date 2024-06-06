Газзаев прокомментировал назначение Черчесова в сборную Казахстана цитатой Иисуса Христа

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о назначении коллеги Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Мне непонятно, почему Черчесов более востребован за границей, чем в России. Человек много лет отдал «Спартаку», сборной, успешно работал за рубежом. Думаю, что и сборной Казахстана он принесeт пользу. В такие моменты вспоминаешь классика: нет пророка в своeм отечестве (цитата Иисуса Христа из Нового Завета – прим. «Бомбардира»).

Повторюсь: в изоляции нужно ещe больше доверять своим тренерам, в том числе молодым. Давайте вспомним чемпионат СССР. У нас же не было иностранцев – только свои специалисты и игроки. И при этом какой чемпионат был одним из сильнейших в Европе. А какая сборная была, сколько звeзд! Недаром многих приглашали играть за рубеж. Какой смысл брать иностранных тренеров и игроков в нашей ситуации? Я говорю это не первый раз», – сказал Газзаев.