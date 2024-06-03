Реакция Аршавина на назначение Черчесова в сборную Казахстана

Андрей Аршавин высказался о том, что Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

«Станислав Черчесов – хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года.

К сожалению, я сейчас не так хорошо ознакомлен с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года. Один тренер этого не сможет сделать, нужны сильные футболисты», – заявил Аршавин.