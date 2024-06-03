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    • Реакция Аршавина на назначение Черчесова в сборную Казахстана

    Реакция Аршавина на назначение Черчесова в сборную Казахстана

    Андрей Аршавин высказался о том, что Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

    «Станислав Черчесов – хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года.

    К сожалению, я сейчас не так хорошо ознакомлен с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года. Один тренер этого не сможет сделать, нужны сильные футболисты», – заявил Аршавин.

    • Черчесов сменил Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.06.2024 17:31
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1717425810
    )) Тем более , ведущий игрок башку кубком прохеранил..
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    Bozigit
    1717485071
    Думаю все получится. Менталитет характер все присутствует
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