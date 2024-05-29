«Интер» нацелился на экс-защитника ЦСКА

«Интер» хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.

Будущее в миланском клубе Франческо Ачерби и Стефана де Врея находится под вопросом.

В связи с этим «Интер» нацелился на защитника «Удинезе» Яку Бийола. За его трансфер потребуют 15-20 миллионов евро.

Альтернативный вариант – Умар Соле из «Зальцбурга».