«Интер» нацелился на экс-защитника ЦСКА

«Интер» хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.
Будущее в миланском клубе Франческо Ачерби и Стефана де Врея находится под вопросом.
В связи с этим «Интер» нацелился на защитника «Удинезе» Яку Бийола. За его трансфер потребуют 15-20 миллионов евро.
Альтернативный вариант – Умар Соле из «Зальцбурга».
- Бийол с 2018 по 2022 год выступал за ЦСКА.
- В этом сезоне он провел за «Удинезе» 25 матчей без голевых действий.
- Рыночная стоимость 25-летнего словенца – 10 млн евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport