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«Интер» нацелился на экс-защитника ЦСКА

29 мая 2024, 20:20

«Интер» хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.

Будущее в миланском клубе Франческо Ачерби и Стефана де Врея находится под вопросом.

В связи с этим «Интер» нацелился на защитника «Удинезе» Яку Бийола. За его трансфер потребуют 15-20 миллионов евро.

Альтернативный вариант – Умар Соле из «Зальцбурга».

  • Бийол с 2018 по 2022 год выступал за ЦСКА.
  • В этом сезоне он провел за «Удинезе» 25 матчей без голевых действий.
  • Рыночная стоимость 25-летнего словенца – 10 млн евро.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Интер Удинезе ЦСКА Бийол Яка
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