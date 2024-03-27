Бывший защитник сборной России сыграет в Медиалиге

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком медиафутбольного клуба Rocket Team. В феврале 36-летний игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.
- Последним клубом Кудряшова был «Факел». Ранее он выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи» и «Антальяспор».
- На счету игрока 48 матчей за сборную России.
- Rocket Team – новичок Winline Медиалиги. Для попадания в групповой этап, команде предстоит стыковой матч против ЛФК «Рома».