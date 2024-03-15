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    • Лига Европы. «Аталанта» победила «Спортинг» (2:1), «Ливерпуль» – «Спарту» (6:1), «Байер» ушел с 0:2 против «Карабаха» (3:2)

    Лига Европы. «Аталанта» победила «Спортинг» (2:1), «Ливерпуль» – «Спарту» (6:1), «Байер» ушел с 0:2 против «Карабаха» (3:2)

    «Ливерпуль» разгромил «Спарту» и в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Дубль у Коди Гакпо.

    В другой встрече «Карабах» упустил преимущество в два мяча против «Байера» и вылетел. Азербайджанцы с 62-й минуты были в меньшинстве после удаления Эльвина Джафаргулиева.

    Ассист Алексея Миранчука помог «Аталанте» победить дома «Спортинг».

    «Милан» в Чехии закрепил домашнюю победу над «Славией».

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Славия (Чехия) – Милан (Италия) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Пулишич, 33; 0:2 – Лофтус-Чик, 36; 0:3 – Леау, 45+6; 1:3 – Юрасек, 84.

    Удаления: Холеш, 20 – нет.

    Первый матч: 2:4.

    Ливерпуль (Англия) – Спарта (Чехия) – 6:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Нуньес, 7; 2:0 – Кларк, 8; 3:0 – Салах, 10; 4:0 – Гакпо, 14; 4:1 – Бирманчевич, 42; 5:1 – Собослаи, 48; 6:1 – Гакпо, 55.

    Первый матч: 5:1.

    Аталанта (Италия) – Спортинг (Португалия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гонсалвеш, 33; 1:1 – Лукман, 46; 2:1 – Скамакка, 59.

    Первый матч: 1:1.

    Байер (Германия) – Карабах (Азербайджан) – 3:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Зубир, 58; 0:2 – Жуниньо, 67; 1:2 – Фримпонг, 72; 2:2 – Шик, 90+3; 3:2 – Шик, 90+7.

    Удаления: нет – Джафаргулиев, 62.

    Первый матч: 2:2.

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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1710454075
    Судя Тейлор сломал игру Карабаха, нарушение не тянуло на красную карточку. Больше чем на полчаса играть с Байерем в меньшинстве и при этом забить второй гол, это дорогого стоит. В любом случае Карабах просто молодец! Покидает ЛЕ с поднятой головой, достойно.
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