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    • Судьи на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи Фонбет Кубка России

    Судьи на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи Фонбет Кубка России

    РФС назначил судей на игры Фонбет Кубка России на этой неделе.

    Путь РПЛ

    12 марта (вторник)

    ЦСКА – «Ростов»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

    13 марта (среда)

    «Зенит»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

    14 марта (четверг)

    «Спартак»«Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Локомотив»«Балтика»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

    Путь регионов

    12 марта (вторник)

    «Химки»«Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.

    13 марта (среда)

    «Волгарь»«Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Олег Соколов.

    «Родина»«Урал»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Эдуард Малый.

    14 марта (четверг)

    «СКА-Хабаровск»«Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

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    Источник: РФС

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1710182954
    ...интересные пары собрались, будет где судьям разгуляться)...
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