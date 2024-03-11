Судьи на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи Фонбет Кубка России

РФС назначил судей на игры Фонбет Кубка России на этой неделе.
Путь РПЛ
12 марта (вторник)
ЦСКА – «Ростов»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Вячеслав Харламов.
13 марта (среда)
«Зенит» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.
14 марта (четверг)
«Спартак» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.
«Локомотив» – «Балтика»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.
Путь регионов
12 марта (вторник)
«Химки» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.
13 марта (среда)
«Волгарь» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Олег Соколов.
«Родина» – «Урал»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Эдуард Малый.
14 марта (четверг)
«СКА-Хабаровск» – «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.