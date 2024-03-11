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    • Роналду — о матче с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ: «Все или ничего, даст бог, будет ремонтада»

    Роналду — о матче с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ: «Все или ничего, даст бог, будет ремонтада»

    Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о сегодняшнем ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» их ОАЭ.

    «Все или ничего. Даст бог, будет ремонтада. Я могу думать только о том, чтобы обыграть «Аль-Айн» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов Азии», – сказал Роналду.

    • В первом матче «Аль-Айн» победил дома со счетом 1:0.
    • 39-летний Роналду провел в нынешнем сезоне 31 матч за «Аль-Наср», в которых забил 28 голов и отдал 11 передач.
    • Ремонтадой называют неожиданную победу проигрывающей команды.

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    Источник: страница Al Nassr Zone в соцсети X

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