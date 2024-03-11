Роналду — о матче с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ: «Все или ничего, даст бог, будет ремонтада»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о сегодняшнем ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» их ОАЭ.

«Все или ничего. Даст бог, будет ремонтада. Я могу думать только о том, чтобы обыграть «Аль-Айн» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов Азии», – сказал Роналду.