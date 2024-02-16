Лига Европы. «Милан» разгромил «Ренн», «Карабах» Лунева победил «Брагу» и другие результаты

Завершились еще четыре матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Милан» дома крупно обыграл «Ренн» – 3:0.

«Карабах» с Андреем Луневым в составе добыл гостевую победу над «Брагой» – 4:2.

«Бенфика» с трудом выиграла у «Тулузы» – 2:1. Анхель Ди Мария оформил дубль с пенальти.

«Ланс» и «Фрайбург» не открыли счет в матче во Франции.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

Милан (Италия) – Ренн (Франция) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лофтус-Чик, 32; 2:0 – Лофтус-Чик, 47; 3:0 – Леау, 53.

Брага (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Янкович (с пенальти), 21; 1:1 – Банза, 44; 1:2 – Зубир, 54; 1:3 – Жунинью, 65; 1:4 – Зубир, 69; 2:4 – Моутинью (с пенальти), 90+1.

Бенфика (Португалия) – Тулуза (Франция) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария (с пенальти), 68; 1:1 – Деслер, 75; 2:1 – Ди Мария (с пенальти), 90+8.

Удаление: нет – Мависса Элеби, 90+7.

Ланс (Франция) – Фрайбург (Германия) – 0:0

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