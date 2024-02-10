Тренер «Факела» уговаривал Кудряшова не завершать карьеру

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о своей реакции на решение Федора Кудряшова закончить карьеру посреди сезона.

«Я не ожидал, что Федор решит завершить карьеру. Мы ехали с тренировки, мне позвонил наш спортивный директор Кирилл Котов. Он сказал, что такая ситуация возможна.

Мы пытались отговорить Кудряшова от этого. Он сильно помог нам во многих матчах РПЛ и Кубка России. У него были небольшие мышечные проблемы, но он тренировался в общей группе, все было хорошо.

Но он просто устал. Человек понял, что тяжеловато ему уже играть и занимать чье-то место в составе. Мы с уважением относимся к Федору, он легенда российского футбола.

Понятно, что мы не хотели отпускать его, но игрок принял решение завершить карьеру. Мы рассчитывали на него. Он был лидером раздевалки и около поля помогал молодым, а те равнялись на него.

Желаю ему успехов в тренерской деятельности. Насколько мне известно, он хочет быть рядом с футболом», – заявил Ташуев.