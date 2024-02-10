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    Тренер «Факела» уговаривал Кудряшова не завершать карьеру

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о своей реакции на решение Федора Кудряшова закончить карьеру посреди сезона.

    «Я не ожидал, что Федор решит завершить карьеру. Мы ехали с тренировки, мне позвонил наш спортивный директор Кирилл Котов. Он сказал, что такая ситуация возможна.

    Мы пытались отговорить Кудряшова от этого. Он сильно помог нам во многих матчах РПЛ и Кубка России. У него были небольшие мышечные проблемы, но он тренировался в общей группе, все было хорошо.

    Но он просто устал. Человек понял, что тяжеловато ему уже играть и занимать чье-то место в составе. Мы с уважением относимся к Федору, он легенда российского футбола.

    Понятно, что мы не хотели отпускать его, но игрок принял решение завершить карьеру. Мы рассчитывали на него. Он был лидером раздевалки и около поля помогал молодым, а те равнялись на него.

    Желаю ему успехов в тренерской деятельности. Насколько мне известно, он хочет быть рядом с футболом», – заявил Ташуев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2024 12:24
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1707559465
    Молодец, Федя! Уходить нужно вовремя, сильным, с уважением!
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