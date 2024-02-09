Кудряшов нашел новую работу после завершения карьеры футболиста

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов решил попробовать себя в медиасфере.
Футболист, объявивший вчера о завершении карьеры, стал резидентом «Коммент.Шоу».
«Давно трансферных новостей не было, исправляемся.
Чертовски рады сообщить, что Фeдор Кудряшов присоединился к нам в качестве резидента. Трансферный лист из «Факела» получен. Контракт заключен по системе «очень много лет», а значит – теперь Федя у нас в рабстве. Прям как Генич.
Знаем, как непросто футболистам дается переход в послефутбольную жизнь, так что благодарны Фeдору за открытость, доверие и за возможность поучаствовать в развитии новой главы его карьеры. Дебют – в ближайших эфирах Коммент.Live. Увидимся», – говорится в публикации «Коммент.Шоу» в телеграме.
- Кудряшов выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
- Он провел 48 матчей за сборную России, поиграв с ней на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.
- На высшем уровне у Кудряшова более 500 матчей.