Кудряшов нашел новую работу после завершения карьеры футболиста

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов решил попробовать себя в медиасфере.

Футболист, объявивший вчера о завершении карьеры, стал резидентом «Коммент.Шоу».

«Давно трансферных новостей не было, исправляемся.

Чертовски рады сообщить, что Фeдор Кудряшов присоединился к нам в качестве резидента. Трансферный лист из «Факела» получен. Контракт заключен по системе «очень много лет», а значит – теперь Федя у нас в рабстве. Прям как Генич.

Знаем, как непросто футболистам дается переход в послефутбольную жизнь, так что благодарны Фeдору за открытость, доверие и за возможность поучаствовать в развитии новой главы его карьеры. Дебют – в ближайших эфирах Коммент.Live. Увидимся», – говорится в публикации «Коммент.Шоу» в телеграме.