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    • Кудряшов нашел новую работу после завершения карьеры футболиста

    Кудряшов нашел новую работу после завершения карьеры футболиста

    Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов решил попробовать себя в медиасфере.

    Футболист, объявивший вчера о завершении карьеры, стал резидентом «Коммент.Шоу».

    «Давно трансферных новостей не было, исправляемся.

    Чертовски рады сообщить, что Фeдор Кудряшов присоединился к нам в качестве резидента. Трансферный лист из «Факела» получен. Контракт заключен по системе «очень много лет», а значит – теперь Федя у нас в рабстве. Прям как Генич.

    Знаем, как непросто футболистам дается переход в послефутбольную жизнь, так что благодарны Фeдору за открытость, доверие и за возможность поучаствовать в развитии новой главы его карьеры. Дебют – в ближайших эфирах Коммент.Live. Увидимся», – говорится в публикации «Коммент.Шоу» в телеграме.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    09.02.2024 19:30
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1707500658
    Вперёд Федя) и мы посмотрим как ты)
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