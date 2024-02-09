В пятницу, 9 февраля, «Марсель» на своем поле сыграет с «Метцом» в матче 21 тура чемпионата Франции. Игра начнется в 23:00 по мск.
«Марсель»
«Марсель» идет на 8 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 29 очков, 7 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Команда забила 28 голов и пропустила 22 мяча – разница мячей +6. 5 последних матчей команды:
- 04.02.24 «Лион» – «Марсель» 1:0;
- 27.01.24 «Марсель» – «Монако» 2:2;
- 21.01.24 «Ренн» (пен) – «Марсель» 1:1;
- 12.01.24 «Марсель» – «Страсбур» 1:1;
- 07.01.24 «Тионвиль Лузитанос» – «Марсель» 0:1.
«Метц»
«Метц» идет на 16 месте с 16 очками. В активе команды по 4 победы и ничьи, 12 поражений, 17 забитых и 31 пропущенный гол. Разница мячей – -14. 5 последних матчей команды:
- 04.02.24 «Метц» – «Лорьян» 1:2;
- 27.01.24 «Ницца» – «Метц» 1:0;
- 19.01.24 «Метц» – «Свифт Эсперанж» 4:1;
- 14.01.24 «Метц» – «Тулуза» 0:1;
- 05.01.24 «Метц» – «Клермон» 1:1 (пен).
Прогноз на матч «Марсель» – «Метц»
Последние 5 очных встреч команд:
- 18.08.23 «Метц» – «Марсель» 2:2;
- 13.02.22 «Метц» – «Марсель» 1:2;
- 07.11.21 «Марсель» – «Метц» 0:0;
- 23.05.21 «Метц» – «Марсель» 1:1;
- 26.09.20 «Марсель» – «Метц» 1:1.
«Марсель» встречается с одним из аутсайдеров Лиги 1. Подопечные Дженнаро Гаттузо выиграют этот матч. Наверняка команда сохранит свои ворота в неприкосновенности и обыграет соперника с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Марселя» (1.38).