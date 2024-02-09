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    • «Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля

    «Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля

    В пятницу, 9 февраля, «Марсель» на своем поле сыграет с «Метцом» в матче 21 тура чемпионата Франции. Игра начнется в 23:00 по мск.

    «Марсель»

    «Марсель» идет на 8 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 29 очков, 7 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Команда забила 28 голов и пропустила 22 мяча – разница мячей +6. 5 последних матчей команды:

    «Метц»

    «Метц» идет на 16 месте с 16 очками. В активе команды по 4 победы и ничьи, 12 поражений, 17 забитых и 31 пропущенный гол. Разница мячей – -14. 5 последних матчей команды:

    Прогноз на матч «Марсель» – «Метц»

    Последние 5 очных встреч команд:

    • 18.08.23 «Метц» – «Марсель» 2:2;
    • 13.02.22 «Метц» – «Марсель» 1:2;
    • 07.11.21 «Марсель» – «Метц» 0:0;
    • 23.05.21 «Метц» – «Марсель» 1:1;
    • 26.09.20 «Марсель» – «Метц» 1:1.

    «Марсель» встречается с одним из аутсайдеров Лиги 1. Подопечные Дженнаро Гаттузо выиграют этот матч. Наверняка команда сохранит свои ворота в неприкосновенности и обыграет соперника с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Марселя» (1.38).

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 09:35
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