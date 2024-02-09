В пятницу, 9 февраля, «Марсель» на своем поле сыграет с «Метцом» в матче 21 тура чемпионата Франции. Игра начнется в 23:00 по мск.

«Марсель»

«Марсель» идет на 8 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 29 очков, 7 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Команда забила 28 голов и пропустила 22 мяча – разница мячей +6. 5 последних матчей команды:

«Метц» идет на 16 месте с 16 очками. В активе команды по 4 победы и ничьи, 12 поражений, 17 забитых и 31 пропущенный гол. Разница мячей – -14. 5 последних матчей команды:

Прогноз на матч «Марсель» – «Метц»

Последние 5 очных встреч команд:

18.08.23 «Метц» – «Марсель» 2:2;

13.02.22 «Метц» – «Марсель» 1:2;

07.11.21 «Марсель» – «Метц» 0:0;

23.05.21 «Метц» – «Марсель» 1:1;

26.09.20 «Марсель» – «Метц» 1:1.

«Марсель» встречается с одним из аутсайдеров Лиги 1. Подопечные Дженнаро Гаттузо выиграют этот матч. Наверняка команда сохранит свои ворота в неприкосновенности и обыграет соперника с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Марселя» (1.38).