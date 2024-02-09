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    • «Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024

    «Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Метца», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Марсель»: Фигейреду, Гарсия, Балерди, Мейте, Клосс, Верету, Кондогбиа, Онана, Обамеянг, Энрике, Витинья.

    Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

    «Метц»: Окиджа, Удоль, Траоре, Канде, Колен, Сабали, Ндукиди, Жан-Жак, Н'Дорам, Ден Керхоф, Микаутадзе.

    Главный тренер: Ласло Болони

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Метц»

    «Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 10:22
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