Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Метца», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Марсель»: Фигейреду, Гарсия, Балерди, Мейте, Клосс, Верету, Кондогбиа, Онана, Обамеянг, Энрике, Витинья.

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

«Метц»: Окиджа, Удоль, Траоре, Канде, Колен, Сабали, Ндукиди, Жан-Жак, Н'Дорам, Ден Керхоф, Микаутадзе.

Главный тренер: Ласло Болони

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Метц»