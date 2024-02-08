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    • Черчесов отреагировал на внезапное решение Кудряшова закончить карьеру

    Черчесов отреагировал на внезапное решение Кудряшова закончить карьеру

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Федора Кудряшова закончить карьеру. Последним клубом 36-летнего защитника был «Факел».

    «Федя явно с раздумьями пришел к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень. Но время бежит, футбол меняется. Видимо, Федя понял, что больше не может.

    У меня к нему только слова благодарности за то время, что мы были вместе. Желаю ему успехов в будущем», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2024 19:15
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    Комментарии (5)
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    k611
    1707409160
    Человеку же 36 лет, а не 26.По меркам футбола солидный возраст. Так что, что тут внезапного.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707409446
    Видимо и травмы дают о себе знать
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    ...уефан
    1707500074
    ...на пиках своей формы был очень полезным игроком...
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