Черчесов отреагировал на внезапное решение Кудряшова закончить карьеру

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Федора Кудряшова закончить карьеру. Последним клубом 36-летнего защитника был «Факел».
«Федя явно с раздумьями пришел к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень. Но время бежит, футбол меняется. Видимо, Федя понял, что больше не может.
У меня к нему только слова благодарности за то время, что мы были вместе. Желаю ему успехов в будущем», – сказал Черчесов.
- Кудряшов выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
- Он провел 48 матчей за сборную России, поиграв с ней на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.