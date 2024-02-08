Черчесов отреагировал на внезапное решение Кудряшова закончить карьеру

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Федора Кудряшова закончить карьеру. Последним клубом 36-летнего защитника был «Факел».

«Федя явно с раздумьями пришел к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень. Но время бежит, футбол меняется. Видимо, Федя понял, что больше не может.

У меня к нему только слова благодарности за то время, что мы были вместе. Желаю ему успехов в будущем», – сказал Черчесов.