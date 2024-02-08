Участник ЧМ-2018 в составе сборной России завершил карьеру

Защитник Фeдор Кудряшов объявил, что покидает «Факел» в связи с завершением карьеры. 36-летний футболист провел за воронежцев 14 матчей во всех турнирах.

«Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за все!» – сказал Кудряшов.