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    Участник ЧМ-2018 в составе сборной России завершил карьеру

    Защитник Фeдор Кудряшов объявил, что покидает «Факел» в связи с завершением карьеры. 36-летний футболист провел за воронежцев 14 матчей во всех турнирах.

    «Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за все!» – сказал Кудряшов.

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    Источник: официальный сайт «Факела»

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    08.02.2024 16:20
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    Комментарии (3)
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    Купа Купыч
    1707399376
    Спасибо за гол с Хорватией.
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    ZeBolotny
    1707405939
    Помним шикарный гол с Хорватией!
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    Gospod
    1707413232
    Фёдор спасибо! Спасибо за матч со Спартаком!! Мы запомним тнбя в майке Факела!!
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