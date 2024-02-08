Участник ЧМ-2018 в составе сборной России завершил карьеру

Защитник Фeдор Кудряшов объявил, что покидает «Факел» в связи с завершением карьеры. 36-летний футболист провел за воронежцев 14 матчей во всех турнирах.
«Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за все!» – сказал Кудряшов.
- Кудряшов, помимо «Факела», выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи» и «Антальяспор».
- Он провел 48 матчей за сборную России, поиграв с ней на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.