Джалилов: «Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии»

Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов оценил перспективы сборной России на Кубке Азии, если бы она в нем участвовала.
«Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира. Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и ещe бы отметил Узбекистан», – сказал Джалилов.
- Таджикистан в 1/8 финала сыграет с ОАЭ.
- Команда Джалилова вышла в плей-офф на своем дебютном Кубке Азии.
- Турнир проходит в Катаре.