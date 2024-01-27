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    Джалилов: «Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии»

    Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов оценил перспективы сборной России на Кубке Азии, если бы она в нем участвовала.

    «Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира. Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и ещe бы отметил Узбекистан», – сказал Джалилов.

    • Таджикистан в 1/8 финала сыграет с ОАЭ.
    • Команда Джалилова вышла в плей-офф на своем дебютном Кубке Азии.
    • Турнир проходит в Катаре.

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    Источник: Metaratings

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