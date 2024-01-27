Джалилов: «Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии»

Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов оценил перспективы сборной России на Кубке Азии, если бы она в нем участвовала.

«Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира. Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и ещe бы отметил Узбекистан», – сказал Джалилов.