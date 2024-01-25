В пятницу, 26 января, в 22-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Торино». «Кальяри» занимает 17-е место, «Торино» идет 10-м в турнирной таблице, опережая своего соперника на 10 очков. Матч состоится в Кальяри, начало – в 22:45 (мск).
«Кальяри»
Показатели хозяев поля скромные: 4 победы, 6 ничьих, 11 поражений в 21 туре. Команда Клаудио Раньери забила 20 мячей, а пропустила 36.
Последние результаты «Кальяри» в Серии А:
- 21.01.24 «Фрозиноне» – «Кальяри» – 3:1;
- 14.01.24 «Кальяри» – «Болонья» – 2:1;
- 06.01.24 «Лечче» – «Кальяри» – 1:1.
«Торино»
Подопечные Ивана Юрича одержали 7 побед, столько же раз сыграли вничью и 6 раз проиграли. Результативность невысокая – забито всего 18 мячей. По игре в обороне (18 пропущенных) «Торино» идет в топ-3 – меньше пропустили только «Ювентус» и «Интер».
Предыдущие результаты «Торино» в Серии А:
- 13.01.24 «Дженоа» – «Торино» – 0:0;
- 07.01.24 «Торино» – «Наполи» – 3:0;
- 29.12.23 «Фиорентина» – «Торино» – 1:0.
Личные встречи
Результаты 5 предыдущих встреч команд в Серии А:
- 22.08.23 «Торино» – «Кальяри» – 0:0;
- 27.02.22 «Торино» – «Кальяри» – 1:2;
- 07.12.21 «Кальяри» – «Торино» – 1:1;
- 20.02.21 «Кальяри» – «Торино» – 0:1;
- 18.10.20 «Торино» – «Кальяри» – 2:3.
Прогноз на матч «Кальяри» – «Торино»
Если исходить из результатов команд в нынешнем чемпионате и личных встреч, гости имеют больше шансов на победу. Наш прогноз – победа «Торино» с коэффициентом 2.20.