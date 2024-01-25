В пятницу, 26 января, в 22-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Торино». «Кальяри» занимает 17-е место, «Торино» идет 10-м в турнирной таблице, опережая своего соперника на 10 очков. Матч состоится в Кальяри, начало – в 22:45 (мск).

«Кальяри»

Показатели хозяев поля скромные: 4 победы, 6 ничьих, 11 поражений в 21 туре. Команда Клаудио Раньери забила 20 мячей, а пропустила 36.

Последние результаты «Кальяри» в Серии А:

«Торино»

Подопечные Ивана Юрича одержали 7 побед, столько же раз сыграли вничью и 6 раз проиграли. Результативность невысокая – забито всего 18 мячей. По игре в обороне (18 пропущенных) «Торино» идет в топ-3 – меньше пропустили только «Ювентус» и «Интер».

Предыдущие результаты «Торино» в Серии А:

Личные встречи

Результаты 5 предыдущих встреч команд в Серии А:

22.08.23 «Торино» – «Кальяри» – 0:0;

27.02.22 «Торино» – «Кальяри» – 1:2;

07.12.21 «Кальяри» – «Торино» – 1:1;

20.02.21 «Кальяри» – «Торино» – 0:1;

18.10.20 «Торино» – «Кальяри» – 2:3.

Прогноз на матч «Кальяри» – «Торино»

Если исходить из результатов команд в нынешнем чемпионате и личных встреч, гости имеют больше шансов на победу. Наш прогноз – победа «Торино» с коэффициентом 2.20.