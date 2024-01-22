Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», финал Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Наполи»: Голлини, Жезус, Руй, Рахмани, Ди Лоренцо, Маццокки, Политано, Кайусте, Лоботка, Квараччелия, Симеоне.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»