Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», финал Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января 2024, в 22:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Наполи»: Голлини, Жезус, Руй, Рахмани, Ди Лоренцо, Маццокки, Политано, Кайусте, Лоботка, Квараччелия, Симеоне.
Главный тренер: Вальтер Мадзарри
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».