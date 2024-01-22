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    • «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2024

    «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», финал Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Голлини, Жезус, Руй, Рахмани, Ди Лоренцо, Маццокки, Политано, Кайусте, Лоботка, Квараччелия, Симеоне.

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»

    «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2024

    Источник: «Бомбардир»

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