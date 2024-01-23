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    • Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии

    Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги финального матча за Суперкубок Италии против «Наполи» (1:0).

    «Отдам должное «Наполи», они провели отличный матч. Они очень хорошо защищались вдесятером, они сражались как львы.

    Поздравляю свою команду, для всех нас было чем-то новым сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперед раньше.

    Я рад за игроков, за болельщиков, за клуб, который все эти три года, даже несмотря на трудности, всегда был рядом. Но самое главное – это преданность болельщикам, даже ребята сразу подошли к нашим фанатам.

    Что касается желтой карточки Бареллы, то он допустил ошибку и первый это понял. Ему нужно совершенствоваться в таких моментах, он это знает. Рефери принимает решения, и он должен это принять. Он стал лучше, но ему еще нужно совершенствоваться. Мы потеряли его на следующий матч.

    Мы потратили много энергии против «Лацио», у нас была усталость и беспокойство по этому поводу. Но мы показали хорошую концентрацию, я помню только один сейв Зоммера. Очень доволен сделанными заменами.

    Скудетто? У нас есть два замечательных соперника, которые, как и «Интер», идут по турниру в очень хорошем темпе. Нам нужно повторить то, что мы показывали в первые 6 месяцев», – сказал Индзаги.

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    Источник: страница Даниэле Мари в соцсети X

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