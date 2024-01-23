Президент «Наполи» негативно высказался о судействе в Серии A

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис негативно отозвался о работе судей после финала Суперкубка Италии с «Интером» (0:1).

«Трансферное окно в самом разгаре, мы уже подписали трех новых футболистов, один из которых уже играет, а еще двое на подходе. Над составом «Наполи» все еще ведется работа.

Говоря это, мы не принижаем победителей, и удача является важным фактором в таких вещах. Я увидел, что «Наполи» растет.

Несмотря на то, что мы остались вдесятером, несмотря на все недостатки, я видел «Наполи», который доставил «Интеру» множество проблем. Когда мяч попадает в сетку, нельзя винить себя за это.

Слабость судей в этом сезоне очевидна для всех – не только по отношению к «Наполи», но и ко всем остальным. На самом деле, перед игрой я сидел с главой судейского комитета Джанлукой Рокки и гадал, с каким позором ему придется столкнуться в следующий раз.

Точно так же, как Саудовская Аравия использует нас для своего продвижения, мы должны были использовать их для продвижения итальянского футбола, но все было испорчено тем, что одна из команд осталась в меньшинстве.

В конечном итоге все карточки действительны в Серии А, так что этот Суперкубок, который имеет очень малое значение, в конечном итоге подрывает наши реальные цели на сезон», – сказал Де Лаурентис Mediaset.