Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Наполи» негативно высказался о судействе в Серии A

    Президент «Наполи» негативно высказался о судействе в Серии A

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис негативно отозвался о работе судей после финала Суперкубка Италии с «Интером» (0:1).

    «Трансферное окно в самом разгаре, мы уже подписали трех новых футболистов, один из которых уже играет, а еще двое на подходе. Над составом «Наполи» все еще ведется работа.

    Говоря это, мы не принижаем победителей, и удача является важным фактором в таких вещах. Я увидел, что «Наполи» растет.

    Несмотря на то, что мы остались вдесятером, несмотря на все недостатки, я видел «Наполи», который доставил «Интеру» множество проблем. Когда мяч попадает в сетку, нельзя винить себя за это.

    Слабость судей в этом сезоне очевидна для всех – не только по отношению к «Наполи», но и ко всем остальным. На самом деле, перед игрой я сидел с главой судейского комитета Джанлукой Рокки и гадал, с каким позором ему придется столкнуться в следующий раз.

    Точно так же, как Саудовская Аравия использует нас для своего продвижения, мы должны были использовать их для продвижения итальянского футбола, но все было испорчено тем, что одна из команд осталась в меньшинстве.

    В конечном итоге все карточки действительны в Серии А, так что этот Суперкубок, который имеет очень малое значение, в конечном итоге подрывает наши реальные цели на сезон», – сказал Де Лаурентис Mediaset.

    • «Наполи» играл в меньшинстве с 60-й минуты после удаления Джованни Симеоне.
    • Матч проходил в Саудовской Аравии.

    Новости по теме
    Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
    Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии
    Суперкубок Италии. «Интер» благодаря голу Лаутаро победил «Наполи» (1:0) и взял трофей 1
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+