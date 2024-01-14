В понедельник, 15 января, в рамках 20 тура Серии А сыграют «Аталанта» и «Фрозиноне». Матч состоится в Бергамо, начало запланировано на 22:45 (мск).

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини подходит к матчу в хорошей форме и настроении. «Аталанта» выиграла 7 из 9 последних матчей во всех турнирах. На своем поле клуб из Бергамо потерпел лишь 2 поражения в сезоне – от «Наполи» и «Интера».

Бергамаски занимают 6-е место в таблице, набрав 30 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 3 очка. Последние результаты «Аталанты» в Серии А:

«Фрозиноне»

Подопечные Эусебио Ди Франческо неплохо идут по сезону как для новичка Серии А. Команда занимает 15-е место, имея 19 очков в активе и опережая зону вылета на 5 очков.

В концовке 2023 и начале 2024 годов у команды Ди Франческо выдалась темная полоса – 1 очко в 6 матчах. Последние результаты «Фрозиноне» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 игр между «Аталантой» и «Фрозиноне»:

Прогноз на матч «Аталанта» – «Фрозиноне»

«Аталанта» поймала хорошую волну, а у «Фрозиноне» начался спад. Наш прогноз – Ф1 (-1) за коэффициент 1.67.