В понедельник, 15 января, в рамках 20 тура Серии А сыграют «Аталанта» и «Фрозиноне». Матч состоится в Бергамо, начало запланировано на 22:45 (мск).
«Аталанта»
Команда Джан Пьеро Гасперини подходит к матчу в хорошей форме и настроении. «Аталанта» выиграла 7 из 9 последних матчей во всех турнирах. На своем поле клуб из Бергамо потерпел лишь 2 поражения в сезоне – от «Наполи» и «Интера».
Бергамаски занимают 6-е место в таблице, набрав 30 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 3 очка. Последние результаты «Аталанты» в Серии А:
- 07.01.24 «Рома» – «Аталанта» – 1:1
- 30.12.23 «Аталанта» – «Лечче» – 1:0;
- 23.12.23 «Болонья» – «Аталанта» – 1:0.
«Фрозиноне»
Подопечные Эусебио Ди Франческо неплохо идут по сезону как для новичка Серии А. Команда занимает 15-е место, имея 19 очков в активе и опережая зону вылета на 5 очков.
В концовке 2023 и начале 2024 годов у команды Ди Франческо выдалась темная полоса – 1 очко в 6 матчах. Последние результаты «Фрозиноне» в Серии А:
- 06.01.24 «Фрозиноне» – «Монца» – 1:2;
- 29.12.23 «Лацио» – «Фрозиноне» – 3:1;
- 23.12.23 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 1:2.
Личные встречи
Результаты последних 5 игр между «Аталантой» и «Фрозиноне»:
- 26.08.23 «Фрозиноне» – «Аталанта» – 2:1.
- 20.01.19 «Фрозиноне» – «Аталанта» – 0:5;
- 20.08.18 «Аталанта» – «Фрозиноне» – 4:0;
- 23.01.16 «Фрозиноне» – «Аталанта» – 0:0;
- 30.08.15 «Аталанта» – «Фрозиноне» – 2:0.
Прогноз на матч «Аталанта» – «Фрозиноне»
«Аталанта» поймала хорошую волну, а у «Фрозиноне» начался спад. Наш прогноз – Ф1 (-1) за коэффициент 1.67.