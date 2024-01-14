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    • «Аталанта» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 20 тура Серии А, 15 января

    «Аталанта» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 20 тура Серии А, 15 января

    В понедельник, 15 января, в рамках 20 тура Серии А сыграют «Аталанта» и «Фрозиноне». Матч состоится в Бергамо, начало запланировано на 22:45 (мск).

    «Аталанта»

    Команда Джан Пьеро Гасперини подходит к матчу в хорошей форме и настроении. «Аталанта» выиграла 7 из 9 последних матчей во всех турнирах. На своем поле клуб из Бергамо потерпел лишь 2 поражения в сезоне – от «Наполи» и «Интера».

    Бергамаски занимают 6-е место в таблице, набрав 30 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 3 очка. Последние результаты «Аталанты» в Серии А:

    «Фрозиноне»

    Подопечные Эусебио Ди Франческо неплохо идут по сезону как для новичка Серии А. Команда занимает 15-е место, имея 19 очков в активе и опережая зону вылета на 5 очков.

    В концовке 2023 и начале 2024 годов у команды Ди Франческо выдалась темная полоса – 1 очко в 6 матчах. Последние результаты «Фрозиноне» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 игр между «Аталантой» и «Фрозиноне»:

    • 26.08.23 «Фрозиноне» – «Аталанта» – 2:1.
    • 20.01.19 «Фрозиноне» – «Аталанта» – 0:5;
    • 20.08.18 «Аталанта» – «Фрозиноне» – 4:0;
    • 23.01.16 «Фрозиноне» – «Аталанта» – 0:0;
    • 30.08.15 «Аталанта» – «Фрозиноне» – 2:0.

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Фрозиноне»

    «Аталанта» поймала хорошую волну, а у «Фрозиноне» начался спад. Наш прогноз – Ф1 (-1) за коэффициент 1.67.

    Источник: «Бомбардир»

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