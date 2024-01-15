Смотреть прямую трансляцию матча «Атланта» против «Фрозиноне», 20 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Скальвини, Руджери, Эндерсон, Миранчук, Коопмейнерс, де Рон, Хольм, Де Кетеларе.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

«Фрозиноне»: Турати, Монтеризи, Околи, Лусуарди, Джелли, Барренечеа, Харруи, Лирола, Рейньер, Чеддира, Соуле.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Фрозиноне»