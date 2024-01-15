Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Аталанта» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2024

    «Аталанта» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атланта» против «Фрозиноне», 20 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Скальвини, Руджери, Эндерсон, Миранчук, Коопмейнерс, де Рон, Хольм, Де Кетеларе.

    Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

    «Фрозиноне»: Турати, Монтеризи, Околи, Лусуарди, Джелли, Барренечеа, Харруи, Лирола, Рейньер, Чеддира, Соуле.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Фрозиноне»

    Новости по теме
    «Аталанта» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 20 тура Серии А, 15 января
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:54
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+