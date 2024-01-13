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    • «Милан» – «Рома»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 14 января

    «Милан» – «Рома»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 14 января

    В воскресенье, 14 января, «Милан» в 20 туре Серии А сыграет с «Ромой». Игра начнется в 22:45 по мск.

    «Милан»

    Команда с 39 очками идет на 3 месте, имеет в своем активе 12 побед, 3 ничьи и 4 поражения, забила 35 голов и пропустила 20 мячей. 5 последних игр «Милана»:

    «Рома»

    Римляне с 29 очками идут на 8 месте, имеют в своем активе 8 побед, 5 ничьих, 6 поражений. Подопечные Моуриньо забили 31 гол и пропустили 21 мяч. 5 последних игр «Ромы»:

    Личные встречи

    В последних 5 очных команд зафиксированы следующие результаты:

    • 01.09.23 «Рома» – «Милан» 1:2;
    • 29.04.23 «Рома» – «Милан» 1:1;
    • 08.01.23 «Милан» – «Рома» 2:2;
    • 06.01.22 «Милан» – «Рома» 3:1;
    • 31.10.21 «Рома» – «Милан» 1:2.

    Прогноз на матч «Милан» – «Рома»

    На наш взгляд, «Милан» – фаворит матча. Предположим, подопечные Пиолы подтвердят этот статус. Наш прогноз – победа «Милана» (2.20), ОЗ – нет (1.84), ТМ 2.5 (1.73).

    Источник: «Бомбардир»

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