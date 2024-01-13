В воскресенье, 14 января, «Милан» в 20 туре Серии А сыграет с «Ромой». Игра начнется в 22:45 по мск.
«Милан»
Команда с 39 очками идет на 3 месте, имеет в своем активе 12 побед, 3 ничьи и 4 поражения, забила 35 голов и пропустила 20 мячей. 5 последних игр «Милана»:
- 10.01.24 «Милан» – «Аталанта» 1:2;
- 07.01.24 «Эмполи» – «Милан» 0:3;
- 02.01.24 «Милан» – «Кальяри» 4:1;
- 30.12.23 «Милан» – «Сассуоло» 1:0;
- 22.12.23 «Салернитана» – «Милан» 2:2.
«Рома»
Римляне с 29 очками идут на 8 месте, имеют в своем активе 8 побед, 5 ничьих, 6 поражений. Подопечные Моуриньо забили 31 гол и пропустили 21 мяч. 5 последних игр «Ромы»:
- 10.01.24 «Лацио» – «Рома» 1:0;
- 07.01.24 «Рома» – «Аталанта» 1:1;
- 03.01.24 «Рома» – «Кремонезе» 2:1;
- 30.12.23 «Ювентус» – «Рома» 0:1;
- 23.12.23 «Рома» – «Наполи» 2:0.
Личные встречи
В последних 5 очных команд зафиксированы следующие результаты:
- 01.09.23 «Рома» – «Милан» 1:2;
- 29.04.23 «Рома» – «Милан» 1:1;
- 08.01.23 «Милан» – «Рома» 2:2;
- 06.01.22 «Милан» – «Рома» 3:1;
- 31.10.21 «Рома» – «Милан» 1:2.
Прогноз на матч «Милан» – «Рома»
На наш взгляд, «Милан» – фаворит матча. Предположим, подопечные Пиолы подтвердят этот статус. Наш прогноз – победа «Милана» (2.20), ОЗ – нет (1.84), ТМ 2.5 (1.73).