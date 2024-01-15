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    • Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче «Милана» с «Ромой»

    Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче «Милана» с «Ромой»

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на игре «Милан»«Рома» на стадионе «Сан-Сиро». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «россонери».

    Перед матчем он встретился с советником владельца «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

    «Отличная игра. И кстати угадал счет (случайно)», – написал Нурмагомедов в одной из социальных сетей.

    • Ибрагимович был игроком «Милана» в 2010–2012 годах, а затем с 2020 по 2023 годы, после чего завершил карьеру.
    • Он провел 122 матча и забил 62 гола за сборную Швеции с 2001 по 2016 и с 2021 по 2023 годы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2024 11:57
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