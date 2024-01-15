Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче «Милана» с «Ромой»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на игре «Милан» – «Рома» на стадионе «Сан-Сиро». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «россонери».

Перед матчем он встретился с советником владельца «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Отличная игра. И кстати угадал счет (случайно)», – написал Нурмагомедов в одной из социальных сетей.

Ибрагимович был игроком «Милана» в 2010–2012 годах, а затем с 2020 по 2023 годы, после чего завершил карьеру.

Он провел 122 матча и забил 62 гола за сборную Швеции с 2001 по 2016 и с 2021 по 2023 годы.

Тест: узнаете новых героев РПЛ в лицо?