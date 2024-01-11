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    • «Ювентус» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2024

    «Ювентус» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Фрозиноне», 1/4 финала Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ювентус»: Перрин, Ругани, Бремер, Гатти, Илинг-Джуниор, Миретти, Локателли, Маккенни, Веа, Милик, Йылдыз.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Фрозиноне»: Черофолини, Монтериси, Околи, Лусуарди, Лирола, Барренечеа, Брешианини, Джели, Сулле, Ибрагимович, Жоржи.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фрозионе»

    Источник: «Бомбардир»

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