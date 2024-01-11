Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Фрозиноне», 1/4 финала Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ювентус»: Перрин, Ругани, Бремер, Гатти, Илинг-Джуниор, Миретти, Локателли, Маккенни, Веа, Милик, Йылдыз.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Фрозиноне»: Черофолини, Монтериси, Околи, Лусуарди, Лирола, Барренечеа, Брешианини, Джели, Сулле, Ибрагимович, Жоржи.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фрозионе»