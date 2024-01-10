Бывший футболист «Ростова» Канга мог сфальсифицировать свою личность

Конфедерация африканского футбола запустила расследование в отношении бывшего полузащитника «Ростова» и сборной Габона Каку Гуелора Канга.

Официально он родился 1 сентября 1990 года в Оеме и считается, что сейчас ему 33 года. Однако появились сведения, что мать Канга умерла в 1985 году.

В Федерации конголезских футбольных ассоциаций заявили, что Канга на самом деле является другим человеком Киаку Киаку Киангана, родившимся 5 октября 1985 года в Киншасе – столице ДР Конго (на тот момент страна называлась Заир). В таком случае ему 38 лет. Он мог подделать документы во время выступлений в одном из клубов низших дивизионов Габона.

Если обвинения подтвердятся, Федерация габонского футбола может быть обвинена в подделке административных документов, представленных ее игроком, и несоблюдении процедуры ФИФА, касающейся смены спортивного гражданства при его переезде из ДР Конго в Габон.