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    • Бывший футболист «Ростова» Канга мог сфальсифицировать свою личность

    Бывший футболист «Ростова» Канга мог сфальсифицировать свою личность

    Конфедерация африканского футбола запустила расследование в отношении бывшего полузащитника «Ростова» и сборной Габона Каку Гуелора Канга.

    Официально он родился 1 сентября 1990 года в Оеме и считается, что сейчас ему 33 года. Однако появились сведения, что мать Канга умерла в 1985 году.

    В Федерации конголезских футбольных ассоциаций заявили, что Канга на самом деле является другим человеком Киаку Киаку Киангана, родившимся 5 октября 1985 года в Киншасе – столице ДР Конго (на тот момент страна называлась Заир). В таком случае ему 38 лет. Он мог подделать документы во время выступлений в одном из клубов низших дивизионов Габона.

    Если обвинения подтвердятся, Федерация габонского футбола может быть обвинена в подделке административных документов, представленных ее игроком, и несоблюдении процедуры ФИФА, касающейся смены спортивного гражданства при его переезде из ДР Конго в Габон.

    • Канга выступал в «Ростове» с 2013 по 2016 годы. За это время он провел за команду 82 матча, забил 8 голов. Также он сыграл 6 матчей и забил 2 гола за молодежную команду «Ростова».
    • Канга сейчас выступает в «Црвене Звезде», ранее он играл также в пражской «Спарте» и габонских клубах «Мангаспорт», «Миссиле» и «Моунана», провел 67 матчей и забил 3 гола за сборную Габона.

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    Источник: The Zambian Observer

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    Комментарии (1)
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    BarStep
    1704867761
    Аннулировать результаты Ростова за период 2013-2016гг и отправить Ростов в пердив Прям сейчас, не дожидаясь разбирательства Валеру в эстостан, на хутор (близ Диканьки)
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