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Итальянский топ-клуб готов присоединиться к Суперлиге

21 декабря 2023, 20:23
3

К проекту Суперлиги может присоединиться еще один клуб.

«Наполи» готов обсуждать свое включение в число потенциальных участников.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис позитивно воспринял новость о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.

Он хочет поучаствовать в консультациях по поводу перспектив проекта.

  • Суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
  • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
  • Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.

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Источник: ANSA
Италия. Серия А Суперлига Наполи Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (3)
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Александр.Т.
1703183988
61 клуб осталось набрать)
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Йост
1703185033
Эти боссы ТОП-клубов полные дебилы.. Все хотят независимости и свободы - данный факт никто и никогда не оспаривался. Вот только всегда между командами возникают спорные моменты - кто их будет решать, то есть надо наделить какой-нибудь орган, которому все клубы суперлиги должны будут подчиняться, чтобы выполнять его решения, то есть аналог того же УЕФА и ФИФА... Опять тупик...
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zigbert
1703245205
Не все так просто с организацией этой Суперлиги. Все таки ФИФА и УЕФА занимают главенствующее положение в футболе.
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