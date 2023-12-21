Итальянский топ-клуб готов присоединиться к Суперлиге

К проекту Суперлиги может присоединиться еще один клуб.

«Наполи» готов обсуждать свое включение в число потенциальных участников.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис позитивно воспринял новость о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.

Он хочет поучаствовать в консультациях по поводу перспектив проекта.