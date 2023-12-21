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    Итальянский топ-клуб готов присоединиться к Суперлиге

    К проекту Суперлиги может присоединиться еще один клуб.

    «Наполи» готов обсуждать свое включение в число потенциальных участников.

    Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис позитивно воспринял новость о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.

    Он хочет поучаствовать в консультациях по поводу перспектив проекта.

    • Суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
    • Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.

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    Источник: ANSA

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    Сегодня, 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +458

      Йост 10 минут назад

      Эти боссы ТОП-клубов полные дебилы.. Все хотят независимости и свободы - данный факт никто и никогда не оспаривался. Вот только всегда между командами возникают спорные моменты - кто их будет решать, то есть надо наделить какой-нибудь орган, которому все клубы суперлиги должны будут подчиняться, чтобы выполнять его решения, то есть аналог того же УЕФА и ФИФА... Опять тупик...

      0
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      Рейтинг: +506

      Александр.Т. 27 минут назад

      61 клуб осталось набрать)

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      Рейтинг: +7061

      Питерский князь 1 час назад

      У ФИФА песок из жопы посыпался!
      :)))

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