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    Ибрагимович может стать временным тренером «Милана»

    Экс-нападающий нескольких топ-клубов Европы Златан Ибрагимович претендует на позицию временного тренера «Милана». Он может занять этот пост вместе с Игнацио Абате в случае увольнения Стефано Пиоли.

    Ибрагимович в течение нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем «Милана» Джерри Кардинале о возвращении в клуб. Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.

    При таком развитии событий Абате получит должность и.о. главного тренера основной команды, а Ибрагимович будет рядом с ним на скамейке запасных и в раздевалке, выступая в качестве связующего человека с Кардинале.

    • Абате возглавляет молодежную команду «Милана».
    • Ибрагимович закончил карьеру в клубе в 2022 году.
    • «Милан» занимает третье место в Серии A с 29 очками после 15 туров.

    Источник: Football Italia

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