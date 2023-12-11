Ибрагимович может стать временным тренером «Милана»

Экс-нападающий нескольких топ-клубов Европы Златан Ибрагимович претендует на позицию временного тренера «Милана». Он может занять этот пост вместе с Игнацио Абате в случае увольнения Стефано Пиоли.
Ибрагимович в течение нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем «Милана» Джерри Кардинале о возвращении в клуб. Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.
При таком развитии событий Абате получит должность и.о. главного тренера основной команды, а Ибрагимович будет рядом с ним на скамейке запасных и в раздевалке, выступая в качестве связующего человека с Кардинале.
- Абате возглавляет молодежную команду «Милана».
- Ибрагимович закончил карьеру в клубе в 2022 году.
- «Милан» занимает третье место в Серии A с 29 очками после 15 туров.
Источник: Football Italia