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Ибрагимович может стать временным тренером «Милана»

11 декабря 2023, 12:26

Экс-нападающий нескольких топ-клубов Европы Златан Ибрагимович претендует на позицию временного тренера «Милана». Он может занять этот пост вместе с Игнацио Абате в случае увольнения Стефано Пиоли.

Ибрагимович в течение нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем «Милана» Джерри Кардинале о возвращении в клуб. Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.

При таком развитии событий Абате получит должность и.о. главного тренера основной команды, а Ибрагимович будет рядом с ним на скамейке запасных и в раздевалке, выступая в качестве связующего человека с Кардинале.

  • Абате возглавляет молодежную команду «Милана».
  • Ибрагимович закончил карьеру в клубе в 2022 году.
  • «Милан» занимает третье место в Серии A с 29 очками после 15 туров.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан Пиоли Стефано
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