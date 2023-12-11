Ибрагимович может стать временным тренером «Милана»

Экс-нападающий нескольких топ-клубов Европы Златан Ибрагимович претендует на позицию временного тренера «Милана». Он может занять этот пост вместе с Игнацио Абате в случае увольнения Стефано Пиоли.

Ибрагимович в течение нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем «Милана» Джерри Кардинале о возвращении в клуб. Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.

При таком развитии событий Абате получит должность и.о. главного тренера основной команды, а Ибрагимович будет рядом с ним на скамейке запасных и в раздевалке, выступая в качестве связующего человека с Кардинале.