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    Карасев стал главным судьей матча ЦСКА и «Динамо»

    РФС обнародовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 16-го тура РПЛ.

    25 ноября (суббота)

    • «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Виктор Кулагин.
    • «Зенит» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.
    • ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.
    • «Балтика» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.

    26 ноября (воскресенье)

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    Источник: Официальный сайт РФС

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