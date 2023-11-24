РФС обнародовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 16-го тура РПЛ.
25 ноября (суббота)
- «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Виктор Кулагин.
- «Зенит» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.
- ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.
- «Балтика» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.
26 ноября (воскресенье)
- «Оренбург» – «Ахмат»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.
- «Урал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Олег Соколов.
- «Рубин» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.
- «Ростов» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Александр Колобаев.
Источник: Официальный сайт РФС